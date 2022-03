NAISTEJUTUD ⟩ Putin ja teised psühhopaadid meie keskel: «Nii kui selja pöörad, murrab maha!»

«Kuidas tema, ta on ju nii sümpaatne! Temast poleks ma seda iialgi uskunud!» Tavaliselt kõlavad sellised sõnad hetkel, mil psühhopaadi alatus ja südametus on ümberlükkamatute faktidega kinnitatud. Ja ka siis leidub endiselt neid, kes keelduvad uskumast. Kuid sõna sõna vastu olukorras on seis veelgi lootusetum. «Nad on manipuleerimise tippklass,» hoiatab Jaanus Kangur. «Pole mitte lootustki võita psühhopaati tema enda mängus!» Aga mida siis sellise veetleva kaaslasega teha? Esiteks tuleb tema olemus läbi näha – kui tead, et vastas on kiskja, on sind raskem sõnadega segadusse ajada. Teiseks tuleb õppida nende äärmiselt ohtlike kaaslastega elus toime tulema. See on võimalik, kuid väga raske. Turvalisem on peale taipamist kohe põgeneda. Anname mõlemas olukorras hakkama saamiseks hulga praktilisi tööriistu.