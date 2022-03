5 märki universumilt, et keegi on su ellu saabumas

Universumil on omad müstilised teed, kuidas see meid elus juhatab ja suunab. Kuigi inimesena otsime tavaliselt väga konkreetseid ja selgeid vastuseid, ei kõnele universum meiega nii otsekoheses keeles. Universumi juhatus toimub pigem läbi õrnade puudutuste ja tõugete millegi või kellegi suunas, mis oleks meie jaoks parim - vähemalt praeguses hetkes. Ent meie ülesanne on neid peeni märke tähele panna ja vastavad sammud teha.

Jumalik juhatus on ettearvamatu ning saabub siis, kui selleks on just õige hetk. Allpool on toodud mõned vihjed ja märgid, mis inimese teele saabuvad, kuid mida alati ei osata panna tähele. Need märgid esinevad tavaliselt siis, kui elu püüab meid suunata kellegi või millegi suunas. Ent nende märkide otsest tähendust saab tõlgendada igaüks iseenda jaoks vaid ise. Siiski, väga tihti on see universumi viis näidata, et sul on aeg olla kellegagi koos - keegi kuskil ootab sind.