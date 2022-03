Oleme parajasti ajas, kus domineerib Kalade energia, kuna lausa neli planeeti (Päike, Merkuur, Jupiter ja Neptuun) läbivad seda tähemärki. Kalasid valitsebki planeet Neptuun, mis on seetõttu praegu suurima mõjuga. See planeet on oma mõjus üks keerukamaid, kuna toimib tavaliselt nähtamatult pinna all, pannes olemasolevad vormid lahustuma, kuni lõpuks märkame ja imestame - mis on juhtunud?! Loe lähemalt, mida Neptuun meile kaasa toob.

Inimesed, kelle sünnikaardis on Neptuun tugevalt aspekteeritud, palju planeete Kalades või 12. majas või kes kogevad parajasti selle planeedi transiite, on ilmselt omal nahal tundma õppinud, mida Neptuuniga kaasnevate illusioonide kerkimine ja purunemine tähendab. Kui tunned ära, et su elus esineb siin artiklis toodud probleeme, tasub uurida järgi, mida Neptuun su sünnikaardis teeb.