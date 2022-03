NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal aitab elu korrastada ja tervendada, kuid lõppeb ootamatu olukorraga

Sel nädalal saabub taaskord täiskuu, mil kulmineeruvad kaks nädalat tagasi alanud tegevused ja suunad. See täiskuu saab olema talve viimane, valmistades meid ette kevade saabumiseks. Kuna täiskuu on Neitsis, on see seekord puhastav ja korrastav. Esile tulevad pisidetailid ja tähelepanuta jäänud asjaolud, mis nõuavad korrigeerimist. Reedel ilmub eraldi ka täiskuu horoskoop.