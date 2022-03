Kohalikud olid hämmastunud, kui Las Vegases hakkas taevast tilkuma kleepuvat vedelikku. Väikesed tilgad olid mustjaspruunid ja õliselt kleepuvad. Kohalik elanik Marcos Cervantes kirjeldas: «See on nagu rasv või õli, raske seletada. Kleepuv ja tihke.»

Osa inimesi kartis, et aine on mürgine, kuid tõde on hoopis teine. Keskkonnaagentuur uuris ainet laboris ja leidis loomuliku seletuse.