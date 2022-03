Kuidas teha eriti kiiresti ja lihtsa vaevaga kartuliputru

«Ainult üks minut, et valmistada kõige pehmem kartulipüree,» väitis toidufanaatik postitatud video juures. Tema sõnul ei nõua lihtne trikk mingeid erilisi koostisosi ega köögitehnikat – vaja on vaid keedetud kartuleid (soovitavalt võrdseteks tükkideks viilutatud), veidi soola, võid, vahukoort ja mikserit.

Videos näidatud juhised on lihtsad – kui kooritud kartulid on keedetud, lisa neile tubli lusikatäis võid ja veidi soola, seejärel blenderda see kõik elektrilise käsimikseriga kokku. Selle köögiseadme kasutamine kartulite käsitsi tampimise asemel ei säästa mitte üksnes su biitsepseid, vaid toob ka siidisema ja kohevama lõpptulemuse ning lühendab pudru tegemisele kuluvat aega.