Aitame andekal ukrainlannal täita tema suurim unistus: leida töö Eestis

Andriana otsib Eestis tööd või projekte illustraatorina. Andriana on kolm aastat töötanud vabakutselise illustraatorina ja tal on olnud kliente UKst, Hispaaniast ja USAst. Samuti on ta töötanud viis aastat kunstikoolis maali- ja kunstiajaloo õpetajana. Ta on õppinud ülikoolis õppinud arhitektiks. Andriana emakeel on ukraina keel, ta räägib ka vene keelt ja kesktasemel inglise keelt.