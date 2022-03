Prantsuse restoran saab menüüs oleva roa pärast ähvardusi

Restoran La Maison de la Poutine, mis asub Pariisis ja Toulouse'is, avaldas eelmisel nädalal sotsiaalmeedias, et on saanud solvanguid ja isegi ähvardusi oma nime ja menüüs oleva roa tõttu.

Kuigi nimi võib kõlada sarnaselt Venemaa presidendiga, ei ole poutine'il vähimatki seost Putiniga. Poutine on Kanada toit, mis koosneb kartulilaastudest, toorjuustust ja kastmest.

La Maison de la Poutine selgitas ka oma avalduses, et see ei ole seotud Venemaa režiimi ega selle riigi liidriga. «Meie roog sündis Quebecis 1950. aastatel,» seisis teates. «Lugusid selle päritolu kohta on palju. Kuid üks mis kindel: poutine'i lõid kirglikud kokad, kes tahtsid oma klientidele rõõmu pakkuda.»