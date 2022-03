Jääral juhtub seda harva, aga praegu on tema jaoks tõesti aeg, mil ta vajab lihtsalt rohkem puhkust. Jäära alateadvus on puhastumas aasta mõjutustest ning selleks tuleks anda aega ja ruumi. Jäära unenäod võivad olla hoopis sügavamad, värvilisemad ja erilisemad kui tavaliselt. Jäär ongi poole jalaga teises reaalsuses ning igapäevastele toimetustele keskendumine on seal ajal keerulisem. Ei maksa ka ette heita, kui ta on praegu hajameelsem ja unisem.