Meile kõigile meeldib, kui suviti on sõrmed ja varbad täiuslikult poleeritud, kuid ka talvel on maniküüris või pediküüris midagi luksuslikku. Lisaks rõõmule ilusate ja läikivate küünte üle, on pediküür ka puhas lõõgastumine ja aeg iseendale.