Nii nagu ülal, nii all - planetaarsed taevaseisud ei põhjusta midagi meie maises elus, küll aga peegeldavad mõnikord suure täpsusega, mis meil siin tegelikult toimub. Kas praegused astroloogilised seisud viitavad, et alata võib 3. maailmasõda?

Suured sõjad on astroloogiliselt alati tugevalt märgitud, kuna niivõrd purustavad jõud ei saa jääda kosmiliselt peegeldamata. Mingil määral on konflikte maailmas alati, kuid selleks, et leiaks aset maailmasõja mastaabis sõda, on vaja üsna konkreetseid seise.