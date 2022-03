KAS TEADSID ⟩ Veinil, šokolaadil ja tšillipipral on need kasulikud mõjud

Meid õpetatakse hoiduma teatud toiduainetest ja jälgima rangelt, mida suhu pista. Me teame, et ei tohiks lubada endale juustuburgerit, pitsat ega õlut. Me arvame, et kõik maitsev on meile kahjulik ja kui me tahame elada pika ja tervisliku elu, peame patustest naudingutest eemale hoidma.