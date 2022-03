PANE TÄHELE ⟩ See on kõige ohtlikum koht lennukis istumiseks

Siiski on istekoht, mis on lennukis kõige ohtlikum ja on ühtlasi ka kõige ebamugavam. See on keskmine iste (eeldusel, et lennukis on kolm istet mõlemal pool vahekäiku). Üllataval kombel on ohutuse seisukohalt soovitav istuda ka lennuki tagaosas, kuna õnnetuse korral on tagumistel istmetel ohutum kui lennuki esiosas, kuigi eesmised istmed on palju populaarsemad.