Ent kui on üks kategooria toiduaineid, mis võivad iga roa paremaks muuta, siis on tegemist maitseainetega. Kui sul neid vähemalt mingigi kriitiline kogus köögikapis või külmikus olemas on, siis suudad vürtside abil ka kõige igavama roa põnevaks kulinaarseks elamuseks teha.