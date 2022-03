PROOVI JÄRGI ⟩ Lihtne harjutus aitab kindlaks teha, kui hea on sinu tasakaal

Seisa paljajalu põrandal ning aseta enda ette tossud ja sokid. Nüüd tõsta üks jalg maast lahti, võta üles sokk ning pane see jalga. Seejärel võta toss, tõmba jalga ning seo kinni paelad. Tundub lihtne? Trikk on selles, et seda kõike tuleb teha ilma, et üles tõstetud jalg maad puudutaks. Alles siis, kui sokk ja toss jalas ning paelad seotud, võid jala maha panna. Seejärel korda seda kõike teise jalaga.