UURING ⟩ Eestlased tunnistavad, et peavad partneri löömist vahel paratamatuks

Sügisel toimunud ja agentuuri Havas korraldatud sotsiaalkampaania «Sõnavägi» järeluuringust selgus, et 40 protsenti kampaaniat märganud inimestest usuvad, et alustada tuleb vägivallast rääkimisega. 23 protsendi jaoks on perevägivalda Eestis jätkuvalt liiga palju.

Enamus mõistaks perevägivalla tugevalt hukka ning sooviks rikkujaid karmilt karistada ja suhetest eemaldada – 90 protsenti nõustuvad, et on keelatud/täiesti lubamatu, et mees teeb naisele haiget.

Kui asi on vastupidi, ehk naine teeb haiget mehele, on sama protsent natuke väiksem – 84. Seejuures ütles kümnendik, et see on küll lubamatu, ent kahjuks vahel paratamatu ja protsent arvas, et tegemist on millegagi, mis on osa suhtlusest ja elust.

Vägivallatseja teab, et ei käitu õigesti

Seejuures inimestest, kes ise tunnistasid end olevat kunagi vägivaldsed olnud, ütles kokku 84 protsenti, et mees ei tohi naisele haiget teha (keelatud/täiesti lubamatu). Vastanutest, kes on kunagi perevägivalla all kannatanud, leidis aga kuus protsenti, et vahel on õigustatud, kui mees teeb naisele haiget. 16 protsenti vägivallatsejatest arvas, et vahel on ka paratamatu, kui naine teeb mehele haiget. Kuigi vägivalda tarvitanute seas on mõnevõrra rohkem neid, kes selle üht või teist vormi peavad mingites olukordades paratamatuks või isegi loomulikuks, siis ei saa siiski väita, et enamus vägivalla tarvitajaid vägivallatsemist õigeks peaks, nagu võiks arvata. Vastupidi, nende hinnangud sellele, mis on õige ja vale, on üsna sarnased ühiskonna keskmisele.

Väitega «Kui peksab, siis armastab» ei nõustunud väga suur hulk inimesi, 93 protsenti. Vägivallast välja murdmise keerulist toksilist nõiaringi ilmestab seejuures aga hästi tõsiasi, et 16 protsenti neist inimestest, kes on ise kunagi vägivalla all kannatanud, nõustusid just selle klišeeks muutunud väitega. Vägivallatsenud inimestest nõustus selle väitega kümnendik (11 protsenti).

«Me peame aru saama, miks mõned inimesed ei suuda nende suhtes toime pandud vägivallale ise vastu astuda või vägivaldsest suhtes lahkuda,» selgitab psühhoterapeut ja üks Sõnaväe kampaania vedajatest, Eda Mölder. «Füüsiline või vaimne vägivald on väga intensiivne, see seob inimesi. Seotust oma partneri või elukaaslasega eeldatakse ja oodatakse, kuid seotus, mis kätkeb endas vägivallaakti, kahjustab eelkõige ohvrit.»

Mölder lisab, et tagajärjed on vägivallal ka vägivallatsejale: «Põhjus, miks inimene vägivaldne on, võib olla seotud vägivallatseja enda minevikukogemustega, vaimse tervise või käitumismustritega.»

Keegi ei arva, et löömine oleks osa normaalsest elust ja suhtlusest