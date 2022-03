Iga naine peaks tundma oma Veenust, kuna see võimaldab tal oma naiselikku loomust sügavamalt mõista. Kui sünnikaardi Veenuse keel on väga erinev Päikese ja Kuu keelest, võib naisel olla raske oma naiselikkust sellisena aktsepteerida, nagu see on. Võibolla ta on lihtsalt segaduses ega teadvusta oma tegelikke naiselikke vajadusi. Aga on garanteeritud, et kui naine võtab oma Veenuse omaks, tagab see talle sügavama naudingu, rõõmu ja naiseliku kohalolu.