SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal teeb eriliselt tundlikuks ja sensitiivseks - piir reaalsuse ja illusiooni vahel ähmastub

Soovitused nädalaks

2. Ole kaastundlik, kui ära haletse. Ole empaatiline, kuid ära kaota end teiste inimeste tunnetesse. Praegu on liialt lihtne kollektiivsete emotsioonidega kaasa minna - hoia oma juured tugevalt maa sees ja säilita mõistlik meel.

3. Vaata elu läbi hingesilmade ning arenda oma intuitsiooni - see on hetkel üks su suurimaid liitlasti. Ilma oma isikliku sisemise äratundmiseta võid kaduda sel ajal segaduseookeanisse, kuid intuitsioon on sulle kompassiks.