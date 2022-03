USKUMATU ⟩ Tampoon peaaegu tappis naise

35-aastane Jessica Bailey, kes elab koos abikaasa ja kolme lapsega Pennsylvanias, ütles, et tal polnud aimugi, et tampoon veel sees oli, kuni arstid selle välja võtsid. Ta jagas oma lugu TikTokis, kus video on vahepeal kogunud üle 300 000 vaatamise. Paljud olid hämmastunud, kuidas tampoon nii pikaks ajaks märkamata jäi, vahendab The Sun.

Jessica selgitas, et see juhtus tema 20ndates eluaastates, kui ta töötas eksootilise tantsijana. «Kui stripparitel on menstruatsioon ja ühtlasi tööpäev, lõikavad nad tampoonilt nööri ära, et seda poleks näha. Lisaks olen ma paranev alkohoolik, nii et sel ajal jõin ma tööl palju.