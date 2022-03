NÄDALAPROGNOOS ⟩ Nädal kulmineerub erilise sündmusega

Sel nädalal on tegelikult vaid 2 suuremat planeedseisu, mis on iseenesest ebatavaline. Tuletan meelde, et kõik planeedid on jätkuvalt direktiivsed ning puudub retrograadsus, mis viitab, et oleme tohutus kiirenduse ajas mitmel tasandil. Sündmused võivad paisata meid tundmatusse, kõik on liikumises ja lahti ning mõtted ja ideed manifesteeruvad kergesti füüsilisel kujul. Kõrgemast perspektiivist vaadatuna on see suure arengu aeg, ent mida see areng kaasa toob ja kuidas inimesed seda energiat kasutavad - see kõik sõltub meist endist.