KASUTA VÕIMALUST! ⟩ Itaalia maksab kopsaka summa selle eest, et paarid seal abielluksid

Itaalia on populaarne valik paaridele, kes soovivad armastuse sõlme seaduslikuks sõlmida, kuid Covidi tõttu on see sektor liikunud allamäge. Kohalikud Itaalia uudised väitsid, et alates pandeemia algusest on Lazios abiellunud vaid 9000 paari, võrreldes 2019. aasta enam kui 15 000 paariga.