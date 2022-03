KARJÄÄRI LÕPP? ⟩ Poliitiku nilbed märkused Ukraina naiste suunas: nad on vaesed, seega lihtne saak

São Paulo kongresmen ja Brasiilia parempoolse presidendi Jair Bolsonaro endine toetaja Arthur do Val tegid eelmisel nädalal sõjapiirkonda kolmepäevase reisi, et tõsta teadlikkust Vladimir Putini rünnaku inimhinnast.

Neljapäeval säutsus Do Val (35) piirilinnas Uzhhorodis foto endast, ümbritsetuna motolovi kokteili kastidest. Tema reisipartner, parempoolse aktivist Renan Santos ütles, et nad on annetanud tuhandeid dollareid, aidanud põgenikel piiri ületada ja filminud sõjas oleva riigi tegelikkust.