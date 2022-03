HÄMMASTAV SARNASUS ⟩ Vladimir Putini teisik räägib, kuidas on praegu tema nahas elada

53-aastane poolakas Slawek Sobola on viimased kaheksa aastat tuuritanud USA-s, Ühendkuningriigis ja Hongkongis, kehastades näitlejana Putinit. Kuid hiljuti ütles ta Daily Starile, et tunneb Poolas kodulinnas muutust kohalike suhtumises. Nad on muutunud vihasteks ja agressiivseteks.