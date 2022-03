ETTEVAATUST! ⟩ 13 toitu, mida enne linade vahele hüppamist vältida

Muidugi soovime me kõik ideaalsel õhtul süüa vaid oma lemmiktoite ning nautida siis lemmikinimesega armurõõme. Ent kui sinu armastatud toidud rüüstavad su libiidot, viivad keha stressi, tekitavad puhitusi või puuksutamist, siis ilmselt ei lähe armatsemine sugugi nii ladusalt, kui sa lootsid.

Viimane on tõsi eriti siis, kui sul on veidi tundlikum seedesüsteem. Järgnevalt toome välja 13 erinevat toitu, mida tasuks enne linade vahele hüppamist vältida, et sinu ja kallima sängisamba ikka kõige säravamal ning ladusamal viisil välja tuleks!