ALATU KÄITUMINE ⟩ Nädalas sadu inimesi aitavad Tartu toidukapid ägavad vandaalide rüüstamise käes

Toidujagamiskapid täidetakse peamiselt prügisse minekust päästetud täiesti söömiskõlbliku toiduga, mida soovijad ja abivajajad saavad võtmas käia.



Viimane nädal on vabatahtlike meel mõru, sest nende kätetööd ja vaeva on rüvetatud. Kappe on käidud lõhkumas ning on püütud koristustarvete kapikestesse sisse murda. Ühel vargal ka õnnestus uks avada ning puhastuslapid kätte saada ja omastada. Grupi eestvedajad on nördinud ning lisavad, et hoiavad koristusvahendite kapid lukus vaid seetõttu, et puhastuslappe ning äädikat ära ei varastataks.