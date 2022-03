Kas Sina tead, milles peitub pariisitari saladus? Pariis ei jäta kedagi ükskõikseks nagu ka pariisitar, kes seal elab, on kunagi elanud või seal elamisest unistab. Ka need, kes ei ole veel oma jalga müütilisse Valguselinna tõstnud, on loonud endale ettekujutuse sellest linnast ja elegantsest prantslannast, kelle kodu seal asub.

Nagu kirjutab ajaloolane Emmanuelle Retaillaud-Bajac, on meie ettekujutuses prantslanna ning pariisitar omavahel vahetatavad. Prantslanna on tingimata ka pariisitar. Pariis on kui Prantsusmaa metonüüm, selle vähendatud versioon.