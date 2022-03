Uuest nädalast pinged ja kired seoses karjääriga rahunevad maha. Sõbrad tulevad elus hoopis esikohale. Jäär võib sattuda põnevasse seltskonda ja teha sõpradega koos huvitavaid asju. Üks sõber võib kujuneda isegi potentsiaalseks armukeseks. Samuti on võimalik, et sõprade kaudu kohtub Jäär kellegagi, kelle vastu tekivad tugevamad tunded. Paistab, et Jäärakule kuluks ära puhkus - eriti nädalalõpus, mil motivatsioon asiseid asju teha on madal.