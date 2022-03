Kaunistuseks koju ja maitsev lisa toidule ehk millest alustada, kui soovid ise tšillit kasvatada?

«Hetkel on tagumine aeg tšillitaimede kasvatamisega algust teha. Kui alustate nüüd, on lootust, et suve lõpus nopite juba esimesi valmis vilju,» sõnas Katrin Pärn-Reiser.

Pärn-Reiser lisas, millised eelised on omakasvatatud tšillil. «Üks on kindel, oma kasvatatud vili on ikka hoopis teise maitsega. See kehtib muidugi ükskõik mistahes köögivilja puhul. Tunne, kui sa hakkad oma kasvatatud vilja sööma...on ikka hoopis teine,» rääkis Metste talu perenaine.

Kogenud taimekasvataja jagas häid nippe, mis võiksid tšilli kasvatamise juures abiks olla. «On mõningaid sorte, mis on päris pirtsakad. Kuid üldtuntumate nagu Cayenne'i tšilli ja jalapenode kasvatamisega saavad vast ikka kõik hakkama. Minu soovitus, keskmisele perele piisab viiest kuni kümnest taimest,» sõnas ta.

«Kellel pole köetavat kasvuhoonet, siis võiks alustada aknapealsete sortidega. Ehk siis, väikeste potitšillidega. Külvata võiks kohe pikeerimismulda, mis on hea peenike. Muidugi võib kasutada ka kõiki musti muldi, kuid külvi- ja pikeerimismuld on alustamiseks kõige ideaalsem - väike seeme ja idu hakkab seal väga hästi arenema,» selgitas Pärn-Reiser.

Pärn-Reiser rõhutas, et külv peab toimuma soojades tingimustes. «Alla 20 kraadi see muld olla ei tohiks. Kindlasti ei tasu külvi kaste ka jaheda akna alla panna. Kui teil on kodus terrass, siis potid tasub sinna asetada mitte varem kui mai lõpus. Selleks perioodiks on öökülma ohud enamasti läbi. Kui asetad taimed õue, siis esimestel öödel võiksid need veel kinni katta. Olgem ausad, kuni jaanipäevani võib ilm heitlik olla,» sõnas ta.

Kas tšillitaime peaks ka ümber istutama? «Kui seda peaksid tegema, siis tea, et tšilli natuke põeb seda. Ligikaudu nädalakese ta jonnib. Kohe erkvalguse kätte ta samuti ei taha minna. Pärast tärkamist me pikeerime ta ringi kuni kolm korda...enne kui ta siis viimases mullas on. See näitab tugevaid jonnimise märke. Minul on kodus külvatud 122 erinevat tšillisorti, kas need nüüd kõik üles tulevad, näitab aeg. Mõne sordi idanemisaeg on hästi pikk, teinekord lausa kuni 4 nädalat,» lisas Metste talu perenaine.

«Käin mitu korda päevas esimesi külve vaatamas. Pean jälgima, et oma toimingutega hiljaks ei jääks. Nimelt, meil on külvid alguses väikese kilekatte all, selleks, et muld läbi ei kuivaks. Kui esimene nina sealt püsti tuleb, siis võtame kiiresti kile ära, vastasel korral võib taim kõveraks kasvada,» märkis ta.

Tšilli on maitsev lisand mitmetele toitudele, sealhulgas magustoitudele. «Tšilli sobib suurepäraselt isegi jäätise kõrvale! Magus tšillikaste on tõeliselt maitsev lisand. Otse loomulikult passib tšilli kõikidesse pastadesse, lihakastmetesse ja isegi värsketesse salatitesse,» sõnas Katrin Pärn-Reiser raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».