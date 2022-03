Inimese Disaini süsteem aitab mõista sügavuti, millise energiaga inimene on, kuidas ta funktsioneerib ja millist rolli oma elus täidab. See avab inimest seestpoolt ning näitab, mis ja kuidas toimib just tema jaoks. Vaatame seekord, mida näitab Inimese Disain meile kangelasliku Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi kohta.

Selgesõnaline tegude kordasaatja ja juht

Nii nagu Putinil, on ka Volodõmõri energiatüübiks Manifesteerija. Sellise energiatüübiga inimesi on maailmas vaid 8% ning nende olemuses on juhtida, anda käske ja näha, kuidas maailm manifesteerub nende silme ees. Tegelikult on Manifesteerija energiatüüp rohkem küll mineviku tüüpi juht - tema kontrolliv ja otsekohene asjadele lähenemine võib aeg-ajalt inimesi eemale peletada. On hästi oluline, et ta ei tegutseks ilma asjaosalisi informeerimata, kuna siis võivad tedan tabada blokeeringud ja viha.