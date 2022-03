ULAKAS MOOD ⟩ Alukatest aitab sel kevadel küll!

Naljaga pooleks võib moelaval toimuva jagada kaheks: asjad, mida naised meesmoeloojate fantaasiates kannavad, ja asjad, mida naised päriselt kannavad. Mine võta kinni, kuhu aluspükstes tänavale tuleku trend liigitub. Igal juhul on see liiklusohtlik trend, mille üle mehed vaevalt kurvastavad. Kuid ka rõõmustamisega ei tasu ülearu ette rutata, sest alukamood ei jäta rahule ka mehi. Tugevamale soole pakutakse, tõsi küll, väga nappe lühikesi pükse, mitte täitsa trussikuid, kuid veidi võõrastav on näha neidki. Kui see pole päris asi, mida ise selga proovima kibeleks, siis vähemalt saad veidike silmalõbu ja doosi head muretut moehuumorit – praeguses maailmas, kus on nii palju tõsidust ja tõelist traagikat, kulub ka midagi kergemeelset ära.