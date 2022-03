Sarah sõnul tuleks alati järgida oma kulmu loomulikku kuju. Kaare joonistamisel on oluline meeles pidada, et kulmudega ei ole nii, et üks suurus sobib kõigile. Parem oleks ka vältida liiga julget või teravat kaart. Sarah selgitab, et see aitab luua loomulikumat välimust ja sobib kõige paremini teie näokujuga.