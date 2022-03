Sodiaagimärgid, kellest võivad saada kõige kirglikumad vaenlased

Kuigi soovime kõik, et meie elus valitseks rahu ja harmoonia, on meil paratamatult kogemusi ka elu vastandpooluselt. Suurem osa inimestel on olnud elus keegi selline, kellega läbisaamine läks väga halvaks ning vähemalt üks pool tundis teise vastu suurt viha. On öeldud, et kirglik vihkamine saab tekkida vaid seal, kus on olnud suur armatsus. Intensiivsed tunded võivad kanduda ühest äärmusest üle teise. Vaatame seekord, milliste sodiaagimärkide vahel võib tekkida väga suur vihavaen. See ei tähenda, et nad poleks suutnud olla varem armastavad sõbrad või kaaslased.