PRÜGIST AARDEKS? ⟩ Kohilas läks valesse kohta visatud jäätmete pärast rabamiseks

Postitaja pahandas valge mikrobussi omaniku üle, kes selle kolmapäeva õhtul kraami vales kohas maha poetas , et tegemist ei ole jäätmejaamaga ning palus kaaskodanike abi, kes ehk rikkuja auto numbrit nägema juhtusid.

Loodetud abi asemel tekkis hoopis elav huvi mahajäetud kraami osas. Leiti, et tegu on väärtusliku küttematerjaliga ning inimesed on nõus koheselt sellele ise järele minema ja ahjusoojaks endale võtma.