PETIS ⟩ Vangi läks naine, kes teeskles absurdsel põhjusel surma

Kensingtonist pärit 38-aastane Zoe Bernard sai liikluskeelu juba 2020. aastal hooletu sõidu ja politsei märguande peale peatumata jätmise eest. Esinedes oma õe Shanice'ina, helistas Bernard politsesse, ja teatas, et Zoe on surnud.

Bernard tunnistas kohtus, et takistas õigusemõistmist. Tema advokaat väitis, et Bernardil olid nii füüsilised kui ka vaimse tervise probleemid, sest ta oli üle elanud mitu tragöödiat, sealhulgas onu ja vanema tütre kaotuse Grenfell Toweri tulekahjus 2017. aastal. Veel toodi kohtuistungil välja, et Bernardil olid varasemad süüdimõistvad kohtuotsused ja ta oli 2019. aasta oktoobris vangis istunud joobes juhtimise ja juhtimisõiguseta sõitmise eest.