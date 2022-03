PILTUUDIS ⟩ Igaühe panus loeb: Ukrainas valmistavad molotovi kokteile ka erivajadustega inimesed

Muidugi kutsub sellise vaatepildi nägemine esile palju erinevaid emotsioone. Üks on kindel – miljonid inimesed üle maailma elavad ukrainlastele kaasa.

«See on lihtsalt kurb,» kirjutab üks. «Me peame neid inimesi kaitsema,» lisab järgmine.

Siiski ei ole ka koroona unustatud. «Ja meie viriseme ikka selle üle, et peame maske kandma,» ei suuda üks kommenteerija uskuda.

Meeletus koguses leidub just neid sõnumeid, kus innustatakse ukrainlasi vastu pidama. «Kudumise juurest sõjapidamiseni. Mulle meeldib näha, et kõik on kurjuse hävitamiseks kokku tulnud. Jätkake võitlemist!» seisab Twitteris kirjutatud kommentaaris.