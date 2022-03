NÄKSI MÕNUGA ⟩ Parim vahepala, kui soovid kaalust alla võtta

«Pähklid võivad tunduda üllatava valikuna, arvestades nende üsna kõrget rasvasisaldust. Kuid uuringud näitavad, et inimesed, kes söövad rohkem pähkleid, kaaluvad vähem ja neil on ka vähem kõhurasva kui neil, kes pähkleid ei söö,» ütles ta. Yawitz märkis, et tema lemmikud on pistaatsiapähklid, osaliselt seetõttu, et koored on visuaalne meeldetuletus sellest, kui palju sa tegelikult sööd.