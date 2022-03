Märtsikuu tervikuna kannab endas hästi palju südameenergiat. Päike, Jupiter ja Neptuun on juba hoolivas ja tundlikus Kalades ning 9. märtsil liitub nendega ka Merkuur. Globaalne kokkuhoidmine, kaastunne, empaatia ja abivalmidus on sellisel ajal väga suur. Südamed avanevad ning paljud inimesed mõistavad, et elus edasi liikumiseks tuleb valida lahkus ja headus.

Mõnikord, kui Kalade energiat on liiga palju, võib see tähendada, et olukorda ei suudeta selgelt näha. Kedagi või midagi kas idealiseeritakse üle või hoopis ollaks paranoilisem, kui tarvis. Oluline on kuulata oma intuitsiooni ja hoida süda avatuna, kuid mitte minna kaasa mingisuguse massipsühhoosi või veidra ebarealistliku kujutelmaga. Pilk tuleks hoida kõrgel, ent jalad tugevalt maas. Tundlikumad inimesed võivad sattuda sel ajal suure manipulatsiooni ohvriks - nii see paraku on, et igal seisul on oma võimalik positiivne ja negatiivne väljendus.