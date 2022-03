SOOVIDE ESIKÜMME ⟩ Mida mehed ja naised voodis rohkem tahavad?

Mida sa soovid, et su partner voodis teisiti teeks? Kõige lihtsam lahendus oleks see lihtsalt välja öelda, kuid sageli me loodame, et kallim loeb meie mõtteid. Siin on nimekiri kümnest asjast, mida mehed ja naised oma kaaslaselt rohkem ootavad.