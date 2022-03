29-aastane Colwyn Bayst pärit mees jõi segu 5. jaanuaril 2021 ja haigestus silmapilkselt. Jõudnud järeldusele, et tegemist on väärteoga, ütles koroner John Gittins, et surma põhjuseks oli kofeiini toksilisus.

Kofeiini kasutavad mõned jõusaalis käijad ja mõned fitnessi veebisaidid soovitavad neid võtta teatud annustes, et parandada oma sporditulemusi. Eksperdid on aga hoiatanud, et pulbrite tarvitamisel on oht nendega liiale minna.