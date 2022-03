KUU LOOMISE HOROSKOOP ⟩ Oleme rohkem kaitstud, kui oskame arvata

Täna kell 19:24 algas uus kuutsükkel ehk kuu loomine Kalade sodiaagimärgis . Uue kuutsükli sügavam eesmärk on õppida lootuse tähendust. Sel kuul on oluline rohkem kui mingil muul ajal aastas, et inimesed uskuksid iseendasse ja oma unistustesse. Tuleb avada oma süda ja tunda, kuidas tegelikult inimestena oleme kõik seotud.

Kuu loomise ajal lähevad uue tsükli seemned mulda, mis kannavad vilja kahe nädala pärast, kui saabub täiskuu. Seetõttu praegune aeg on eriti oluline, et häälestada oma fookus ja tähelepanu. Kuna Kalad on sodiaagiringi viimane tähemärk, on sellesse kuusse kirjutatud sisse lahti laskmise teemad.