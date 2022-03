Asteroid Amor näitab, milline on sinu ideaalne armastus

90 aastat tagasi avastati Maale väga lähedalt mööda liikuv asteroid, millele anti nimeks Amor. Astroloogias on see taevane kivi ideaalse armastuse sümbol, mis aitab mõista, millist armastust me oma elus vajame ja millised takistused selle teele võivad jääda.

Armastusel on niivõrd palju erinevaid nüansse ning armastust võib kogeda läbi mitmesuguste erinevate lugude. Astroloogias vaadatakse sellepärast lisaks Veenusele mitmeid asteroide, mida seostatakse armastuse erineva väljendusega. Niiöelda armastuseasteroidid avavad sügavama pildi, millist armastust me selles elus kogeme, mille poole tõmbuma ja ka mida erinevad inimesed ja ajad meis aktiveerivad. Oleme juba tutvunud Valentiniga, hingesugulaste paari Erose ja Psychega. Järjekord on jõudnud puhta ja tõelise armastuse väljenduseni asteroid Amori võtmes.