Marek Sadam avaldas raamatu Lea Dali Lionist: olime lähedased, just hingelt

Muusik Marek Sadam rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et olid varalahkunud Lea Dali Lioniga lähedased sõbrad. «Lea keeles - olime lähedased just hingelt. Ärge mind nüüd kuidagi valesti mõistke, kuid mulle tundub, et ka selle raamatu kirjutamine on mingil moel Lea poolt juhitud...ja, et see ilmuks minu käe läbi,» sõnas ta.

«Jätk Lea enda raamatule see ei ole, kui just mitte arvestada seda, et Lea'd on selles mõlemas raamatus. Kaante vahele said lood nendelt inimestelt, kes Leaga kokku puutusid. Kaasautor Inge tegi osadega inimestega intervjuud, mina siis ülejäänutega. Just nendest lugudest see raamat kokku saigi,» selgitas Sadam.

Mees selgitas, et kirja sai fakte ja lugusid, mida paljud Lea kohta varem ei teadnud. «Eks lugejaid huvitab kindlasti tema eraelu, seda osa püüdsime siiski võimalikult diskreetselt käsitleda. Küll on kaante vahel ka selliseid eraelulisi fakte, mida avalikkus ei tea. Ridadesse sai mõnusat Lealikku kirjanduslikku puudet,» sõnas ta.

«Raamatus on kokku saanud Lea eluperioodid ja olulised inimesed. Seal võtavad sõna ka sellised inimesed, kes aastaid Leaga kokku ei puutunud, kuid ometigi on tema kujunemisloos väga tähtsat rolli mänginud,» rääkis Sadam.

Autor tõi välja, et lugejatele pakutakse ka ohtralt huvitavat fotomaterjali. «Fotograafe on olnud lugematu arv! Lea oli ju ilus inimene, teda pidigi pildistama. Sinna sai väga ägedaid lapsepõlvepilte ning jäädvustusi põnevatelt reisidelt. Tema sõbranna Külli aitas neid fotosid koguda,» rääkis ta.

«Eks paljudel muusikutel on Leaga veel oma lugusid jagada, mis sinna kaante vahele ei jõudnud. Tema lugu elab kindlasti edasi. Mina aga panin raamatusse selliseid maitseid ja värve, mida oskasin. Tunnen, et olen omalt poolt teinud kõik ja tunnen ka seda, et Lea võib minuga rahul olla. Raamat jätab lugedes helge noodi ja ehk see ongi see Lealik puudutus,» selgitas Marek Sadam raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».