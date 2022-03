Nii ongi tänavu moes nii-öelda üleminekujalats, et me tasapisi harjuksime taas kenasti riietama ka oma alumist poolt, mis videokoosolekutel peitu jääb. Aasta 2022 moejalats ei ole tagasihoidlik 70ndate platvormking, mis samuti comeback’i tegi, vaid hoopis rohmakad Mary Jane’id, vahendab Who What Wear.