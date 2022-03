SÜDA ÕIGES KOHAS ⟩ Tallinna koolipoisid kasutasid kogu oma taskuraha ukrainlaste abistamiseks

Tallinna Kalamaja ühismeedia grupis jagati pilti kahest koolipoisist, kes toidukaupluses suurt kärutäit vinnasid. Poisid ostsid suure hunniku šokolaadi ja konserve. Kui neilt küsiti mis nad selle kraamiga teevad, vastasid nad, et saadavad Ukrainasse.

Poiste südamlik tegu liigutas tuhandeid inimesi. Teemaalgataja rääkis, et poistel oli kassas rahast veidi puudust tulnud ning neid abistati koheselt ümbritsevate täiskasvanute poolt. Mees lubas ka silmad lahti hoida, et järgmine kord poistelt uurida milleks nad algselt taskuraha kogusid ning neile omalt poolt see heategu korvata.