NUKKER VAATEPILT ⟩ Tartu toidupood viskas Venemaa kaubad otse prügikasti

Sotsiaalmeedia grupp «Foodsharing Tartu» annab kõlblikule toidukaubale võimaluse jõuda soovijateni, selle asemel, et see lõpetaks prügikastis. Toidupäästjad soovivad vähendada raisku mineva toidu hulka ning avardada kaaskodanike maailmavaadet.

Aktiivne kogukonnaliige saatis foto, millel on neli banaanikastitäit mai keskpaigani kõlblikku Venemaa päritoluga toidukaupa. Päästjad konkreetset poodi ega kaupluseketti ei nimetanud, kuna sellega kaasneb oht, et toitu visatakse endiselt minema, kuid piiratakse ligipääs konteineritele. Kuid naine lisas, et sellise saagi võib leida peaaegu iga poe tagant.