SODIAAGISOSINAD ⟩ Oleme sündmuste kiirenduse ajas, mis muudab maailma

Soovitused nädalaks

See kaart ilmestab, kui tähtis on oma oskused tööle panna ning kui oluline on vahel lihtsalt keskenduda ülesandele, mis on käsil. Vahel tõmbab elu meie tähelepanu mitmetesse suundadesse - on raske keskenduda, kui ärevaid uudiseid kõikjalt peale tuleb. See kaart innustab meid sel nädalal püüdma välja lülitada asjad, mis on segavad, ning pöörama oma tähelepanu projektide ja tööülesannete kallal vaeva nägemisele, sest ainult nii saavad need tehtud. Vahel on ka tööle ja oma panusele keskendumine ainus, mida me teha saame, et aidata. Niisiis: tee seda, mida sa saad teha. Anneta, toeta, aga ära unusta ka oma kohustusi nende inimeste ees, kes on sulle hetkel füüsiliselt lähemal. Kõiki aidata ei saa, aga aidata saame kõik. Leia see viis, kuidas sinu anded, oskused ja talent praegu elu edasi viivad.