ILUTREND ⟩ Kas kollageeni sisse söömine ka tõesti parandab su nahka?

Üks sellistest toodetest, mis viimase paari aasta jooksul populaarsust on kogunud, on sissesöödav kollageen. See võib tarbijani jõuda kapsli, kummikommi, joogi sisse pandava pulbri või juba joogi enda kujul ning ka erinevaid pakkujaid on kümnetes, kui mitte sadades. Kes siis ei sooviks toodet, mis parandab naha elastsust ning teeb selle pringimaks ilma, et inimene peaks näohooldusele aega pühendama?