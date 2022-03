Astroloogilised taevaseisud peegeldavad maapeal toimuvat ning aitavad mõnikord mõista, mis suuremas plaanis käsil on. Vaatame seekord, milliste mõjutuste vallas on hetkel Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi - kas universum toetab?

Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Kangelaseks sündinud

Alustuseks vaatan Volodõmõri sünnikaarti, millest joonistuvad välja tema põhiomadused. Tema kaardis domineerib õhu element ja tugev on ka tuli. Ta väljendab oma energiat tugevalt läbi sõnade ja ideede, tema roll on teisi inspireerida. Ent kaardis on puudu vee ja maa elementi, mistõttu ta ei pruugi olla kuigi praktiline ega kontaktis oma sisemiste tunnete ja vajadustega.