NÄDALAPROGNOOS ⟩ Ees on võimsad uued algused ning potentsiaalselt uus maailmakord

Eesolev nädal on tõeliselt märkimisväärne ning näitab, et veetiigri aasta jõuab üha enam pärale. Esmaspäev ja teisipäev on veel vana kuutsükli lõpp, mil energia üha kahaneb ning raskeneb. See on tegelikult mineviku vabastamise aeg, mil tuleks koguda jõudu uueks kuutsükliks. See on mõtisklemise, planeerimise ja visiooni loomise aeg. Kolmapäeval toimub kuuloomine Kalades ning see nädal kaasneb mitu planeetide ühendust, mis tähendab korraga uute energiatsüklite algust.