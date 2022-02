See võib aga väsitav olla, eriti kui soovid teada, kas kaaslane tunneb sinu suhtes sama, kui sina tema, või hoopis siis, kui sinu partner on see, kes oma tundeid eriti väljendama ei kipu. Sama kehtib ka sõprade puhul. Seega kui peaksid tundma, et emotsioonilained pea kohal kokku löövad, siis otsi kuulajaks keegi just nendest kolmest märgist. Nemad ei karda tunnetest ausalt rääkida ning tõenäoliselt hakkavad sind enamgi armastama, kui oma emotsioone nendega jagad.